Движение на участках дороги закрывали 14 и 15 июля для обеспечения безопасности дорожного движения в связи с обильными осадками и переливами воды через земляное полотно

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 июля. /ТАСС/. Проезд по двум ранее закрытым участкам трассы в Усть-Камчатском округе открыли на Камчатке, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Утром 16 июля возобновлено движение для всех видов транспорта на двух ранее закрытых участках автодороги Мильково - Ключи - Усть-Камчатск: со 153 по 187 километр, от развилки, ведущей к селам Анавгай и Эссо, до съезда к поселку Козыревск, а также со 187 по 263 километр, от съезда к поселку Козыревск до поселка Ключи", - говорится в сообщении.

Движение на участках дороги закрывали 14 и 15 июля для обеспечения безопасности дорожного движения в связи с обильными осадками и переливами воды через земляное полотно.