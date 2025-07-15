Пассажирские перевозки будут выполняться еженедельно по средам, сообщили в краевом Минтрансе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 июля. /ТАСС/. Авиакомпания на Камчатке "Стрежевское авиапредприятие" запустила регулярные пассажирские перевозки по маршруту Эссо - Палана - Лесная. Рейс будет выполняться еженедельно по средам, сообщили ТАСС в краевом Минтрансе.

"Запущен регулярный пассажирский вертолетный рейс по маршруту Эссо - Палана - Лесная. Рейсы будут выполняться по средам на вертолетах Ми-8 с посадочной площадки в Эссо. Для пассажиров из Петропавловска-Камчатского предусмотрен трансфер накануне вылета", - рассказали в профильном министерстве.

Рейс будет субсидироваться для жителей Камчатки: стоимость билета для жителей региона до Паланы составит 11 тыс. рублей, для всех остальных, не имеющих регистрации на полуострове, - почти 48 тыс. рублей. С собой пассажиры нового рейса могут взять 25 кг багажа.

Лесная - удаленное северное село на Камчатке, до которого можно добраться только по воздуху. В населенном пункте проживает около 250 человек.