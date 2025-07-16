Показательно, что к первому этапу тестирования подключились СМИ и блогеры, подчеркнул член комитета ГД по информполитике

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Запуск каналов в отечественном мессенджере Max является стратегически важным шагом в развитии отечественной цифровой экосистемы. Такое мнение выразил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"Появление публичных каналов в мессенджере Max - это не просто техническое обновление, а стратегически важный шаг в развитии отечественной цифровой экосистемы", - считает депутат.

По словам парламентария, особенно показательно, что к первому этапу тестирования подключились СМИ и блогеры, что подтверждает интерес со стороны как контент-создателей, так и аудитории, которая давно ждала отечественную альтернативу привычным каналам коммуникации. "Уже на старте функционал выглядит современно и гибко: подписка, реакции, настройка уведомлений, группировка по тематикам. В ближайшее время появятся возможности для комментирования, счетчики просмотров и расширенные инструменты оформления - все это позволит авторам строить активное и вовлеченное сообщество внутри российского приложения", - отметил Немкин.

Он напомнил, что Max сегодня развивается как полноценное суперприложение, в котором все есть в одном месте, без необходимости переключаться между десятками сервисов. "Дополнительным преимуществом становится отечественная разработка, гарантирующая сохранность данных и прозрачность процессов. Перспективы интеграции с "Госуслугами" и другими государственными платформами также открывают новые возможности для пользователей и бизнеса", - добавил Немкин.

"Важно подчеркнуть, что запуск каналов - это не просто новая кнопка в интерфейсе. Это движение к формированию среды, где создается и распространяется важный, интересный и социально значимый контент. Где есть пространство для обсуждений, диалога и профессиональной коммуникации. В условиях цифровых рисков - от фишинга до социальной инженерии - наличие верифицированных каналов внутри безопасной среды становится особенно актуальным", - сказал депутат.

Тестирование возможности создания каналов началось 14 июля на отечественной цифровой платформе Max. В тестировании участвуют блогеры, звезды, инфлюенсеры и СМИ, в том числе агентство ТАСС, "Коммерсантъ", РБК, "Спортс.ру", Mash. Свой канал есть у Минцифры. Среди присоединившихся авторов - писатель Сергей Минаев, певица Клава Кока, блогеры Артемий Лебедев, Влад Бумага.

О Max

Max - цифровая платформа, которую разрабатывает VK на базе одноименного мессенджера. В нее также встроены платформа мини-приложений, конструкторы чат-ботов и платежная система.