В Новгородской области эффективность соцконтрактов достигла 90%

С начала реализации программы господдержки в 2020 году в регионе было заключено более 24 тыс. социальных контрактов, сообщил врио губернатора области Александр Дронов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 июля. /ТАСС/. Показатель эффективности реализации социальных контрактов в Новгородской области достиг 90%. С момента старта предоставления государственной помощи в 2020 году в регионе было заключено более 24 тыс. соцконтрактов, об этом ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов.

"Государственная социальная помощь на основании социального контракта высоко востребована среди жителей Новгородской области. Объем освоенных средств за 2020 - 2025 годы составил более 3,6 млрд рублей. За это время заключено более 24 тыс. социальных контракта. Хочется отметить, что показатель эффективности социального контракта, касаемо роста среднедушевого дохода с момента его заключения, значительно вырос. Если в 2020-2022 годах он составлял 80-81%, то сейчас уже 88%, а за истекший период 2025 года и вовсе составляет 91%", - сообщил Дронов.

По его словам, большая часть социальных контрактов за время реализации проекта была заключена по направлению "поиск работы" - более 34% от общего количества, на втором месте - "осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности" - более 31% и по направлению "осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации" - более 28%.

В 2025 году на территории Новгородской области планируется заключить 3 458 социальных контрактов. Большая часть из них по направлению "осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности". Планируемый объем средств в текущем году составит 866,1 млн рублей. В настоящий момент процент освоения средств составляет 58,3%.

"В 2025 году установлен показатель доли граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта от общей численности малоимущих граждан на территории Новгородской области, который должен составить не менее 13,5% от их общей численности. На данный момент охват составляет около 7%", - добавил врио губернатора.

Он отметил, что по итогам прошлого года Новгородская область заняла второе место по СЗФО по темпу снижения уровня бедности. "Новгородская область была одним из первых регионов, в которых была реализована данная мера поддержки. Эффективность социальных контрактов, заключенных на территории Новгородской области, растет с каждым годом. Из этого следует, что данная мера поддержки будет продолжена и дальше", - добавил Дронов.