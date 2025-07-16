Как сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области, программа обучения, разработанная в рамках стратегического проекта "Счастливое материнство", предоставила слушательницам необходимые знания и навыки в области детской психологии, гигиены, питания и оказания первой помощи

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 16 июля. /ТАСС/. Выпуск первого потока специалистов по уходу за детьми состоялся в Южно-Сахалинске, 10 из 12 женщин - активные участницы движения "Серебряные волонтеры", сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

"Участницы проекта успешно завершили обучение в "Школе нянь", проходившее на базе педагогического колледжа СахГУ. Теперь они обладают квалификацией "няня" и готовы профессионально заботиться о малышах. Программа обучения, разработанная в рамках стратегического проекта "Счастливое материнство", предоставила слушательницам необходимые знания и навыки в области детской психологии, гигиены, питания и оказания первой помощи", - рассказали в правительстве области.

Уточняется, что проект "Школа нянь" будет продолжен и расширен, чтобы удовлетворить растущий спрос на квалифицированных специалистов по уходу за детьми в регионе.

2025 год объявлен губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко Годом счастливого материнства, в рамках которого планируется реализация множества инициатив, направленных на поддержку матерей и создание благоприятных условий для воспитания детей.