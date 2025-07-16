Это позволило повысить качество жизни более чем 182,4 тыс. человек

САРАТОВ, 16 июля. /ТАСС/. Качество жизни более 180 тыс. человек улучшилось благодаря ликвидации несанкционированных свалок за последние 5 лет в Саратовской области. Об этом ТАСС сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии - начальник управления лесного хозяйства региона Денис Трошин.

"За последние 5 лет в результате принятых мер <…> ликвидировано 262 несанкционированные свалки. Одним из механизмов ликвидации наиболее крупных свалок является участие в реализации мероприятий федерального проекта "Чистая страна", в рамках которого в 2024 году была завершена рекультивация несанкционированной свалки площадью 16,4 га в Энгельсе. Благодаря ликвидации несанкционированных свалок за последние 5 лет улучшилось качество жизни более 182,4 тыс. человек", - сообщил Трошин в ответе на запрос.

По его словам, помимо свалки в Энгельсе, в 2024 году в регионе ликвидировали еще 16 свалок на площади 0,83 га. Большинство из них были выявлены в Саратове.

В 2025 году на территории 24 районов Саратовской области планируется 40 мероприятий по ликвидации свалок. На работы намерены направить 49,1 млн рублей. Как отметил замминистра, запланированные мероприятия позволят улучшить условия проживания 807,6 тыс. человек.