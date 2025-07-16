Меры ввели в связи с разрушением подходов объездного моста на реке Чай-Урья

МАГАДАН, 16 июля. /ТАСС/. Проезд по автодороге Палатка - Кулу - Несикан на 427-м км временно ограничен из-за разрушения подходов объездного моста на реке Чай-Урья. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минтранса.

"Введено временное ограничение на движение автомобильного транспорта по участку автомобильной дороге "Палатка - Кулу - Нексикан" км 472 до 09:00 (01:00 мск) 17 июля в связи с разрушением подходов объездного моста на реке Чай-Урья. Данное решение принято с целью обеспечения безопасности дорожного движения, учитывая ухудшение погодных условий и возможные риски для участников движения", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве также рекомендовали следовать указаниям и знакам дорожного движения и не игнорировать предупреждения о неблагоприятных условиях на дороге.

В пожарно-спасательном центре Колымы объявили экстренное предупреждение о неблагоприятных условиях. "В связи с прохождением дождевого паводка с Сусуманском муниципальном округе на реке Берелех у города Сусуман продолжается подъем уровня воды. 16 июля уровень воды составил 425 см при критерии неблагоприятного гидрологического явления в 410 см", - отметили в пожарно-спасательном центре, добавив, что возможно подтопление окраин Сусумана, есть угроза разрушения дамбы.