В частности, фотография должна быть цветной с шириной 4 см, высотой 6 см при разрешении не менее 300 точек на дюйм

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Требования к цифровой фотографии, прилагаемой к анкете для поступающих на государственную или муниципальную службу в России, изменятся с 1 января 2026 года. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовых актов.

"Цифровая фотография, прилагаемая к заполняемой в электронном виде анкете для поступления на государственную службу Российской Федерации и муниципальную службу в Российской Федерации (далее - фотография), должна быть выполнена в формате JPEG, JPG, PNG или BMP объемом не более 10 мегабайт", - отмечается в документе.

В частности, фотография должна быть цветной с шириной 4 см, высотой 6 см при разрешении не менее 300 точек на дюйм.

Кроме того, прикрепляемая к анкете фотография должна соответствовать возрасту автора анкеты на день ее представления, голова и верхняя часть плеч человека должны помещаться крупным планом, а расстояние от верхней части головы до подбородка не должно превышать 80% размера всего изображения.

Сведения анкет будут храниться в электронном виде в ZIP-архиве, состоящем из машиночитаемой информации в файле формата XML, а также файлов приложений, включая цифровую фотографию и, при необходимости, образы подтверждающих документов. При этом, как отмечается в документе, в печатной анкете будут размещены QR-коды, позволяющие при их сканировании воспроизвести содержимое ZIP-архива.