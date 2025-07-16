В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 23 - 28 градусов

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза, град и температура до плюс 27 градусов ожидаются в Москве в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 25-27 градусов тепла, в ночь на четверг температура может опуститься до плюс 13 градусов.

Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный, 5-10 м/с, при грозе возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 23 - плюс 28 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 11 градусов.