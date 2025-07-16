Премьера первого из них планируется в декабре 2025 года ко Дню героев Отечества

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 16 июля. /ТАСС/. Снять как минимум четыре игровых короткометражных документальных фильма об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла, детях войны, о вкладе коренного населения в достижение Победы, о героях специальной военной операции планируется в Югре до 2029 года. Об этом рассказала ТАСС координатор проекта, руководитель Архивной службы Югры Юлия Дружинина.

"Съемки как минимум четырех документально-игровых короткометражных фильмов планируются в Югре в 2025-2028 гг. Уникальность проекта в том, что через личные истории жителей Югры, чьи документы хранятся в архивах автономного округа, будет представлена история региона и страны. В качестве актеров в съемках примут участие жители региона, в том числе подрастающее поколение, а также участники специальной военной операции", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, участие подрастающего поколения в съемочном процессе позволит детям окунуться в тот или иной исторический период, атмосферу, попытаться понять то, что чувствовали реальные герои фильмов во время войны. Она отметила, что фильмы будут созданы на основе архивных документов, в том числе видеоинтервью, воспоминаний, личных документов, писем, фотографий. Одна из основных идей фильмов не только рассказать о вкладе югорчан в достижение Победы, но и показать взаимосвязь поколений, выстроив между ними диалог.

"В кинолентах будут сцены реконструкций подлинных исторических событий, документальная хроника, материалы архивных документов, ранее неизвестные широкой публике, фотографии, воспоминания людей. На основе собранного материала зрители познакомятся с историей региона и страны через личные истории югорчан", - пояснила Дружинина.

Руководитель Архивной службы Югры добавила, что хронометраж каждого фильма составит около 20 минут. По ее словам, премьера первого из них планируется 9 декабря 2025 года ко Дню героев Отечества. Фильмы планируются к показу в школах региона в рамках внеурочной деятельности, в ходе патриотических и просветительских мероприятий, а также они будут размещены в социальных сетях.