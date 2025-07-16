В Донецке в больнице им. Калинина построят корпус экстренной помощи

Как сообщил главный врач учреждения Иван Плахотников, ежедневно в отделении смогут получать помощь более 120 пациентов

ДОНЕЦК, 16 июля. /ТАСС/. Корпус под отделение экстренной медпомощи при угрожающих жизни состояниях построят в этом году в Республиканской клинической больнице (РКБ) им. Калинина в Донецке ДНР, сообщил ТАСС главный врач учреждения Иван Плахотников.

"На территории РКБ им. Калинина будет открыто отделение экстренной медицинской помощи при угрожающих жизни состояниях, где тоже будет тяжелое оборудование, в частности, компьютерный томограф, более 80 единиц различного оборудования, эндоскопическое оборудование, лаборатория, рентген установки. Что это даст - улучшит качество и эффективность оказания экстренной медицинской помощи. <...> Будет построен отдельный модульный комплекс площадью 1,8 тыс. кв. м", - сказал Плахотников.

Он добавил, что ежесуточно отделение сможет принимать более 120 пациентов. Ожидается, что здание построят до конца года, а в начале 2026-го - завершат оснащение.

РКБ им. Калинина - многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение третьего уровня. В амбулаторно-поликлинических условиях помощь оказывается по 42 специальностям, в стационаре - по 22 профилям. Кроме прочего, в состав входят диагностический центр и две поликлиники. Здесь трудятся около 2,5 тыс. сотрудников. Является клинической базой 18 кафедр Донецкого государственного медуниверситета им. Горького.