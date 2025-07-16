В Роскачестве сообщили, что, если не ожидается звонок от знакомых из-за границы, "вероятность того, что это мошенники, крайне высока"

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Звонки с незнакомых иностранных номеров могут совершать мошенники. Об этом сообщили ТАСС в Роскачестве.

"Иностранные номера действительно привлекают внимание и вызывают любопытство, особенно у тех, кто редко сталкивается с международными звонками. Именно на этот психологический фактор и рассчитывают мошенники. Любопытство, конечно, двигатель прогресса, но в данном случае лучше воздержаться и не отвечать на звонки с незнакомых иностранных номеров. Важно помнить, что если вы не ждете звонка от знакомых из-за границы, вероятность того, что это мошенники, крайне высока. Лучше проигнорировать такой звонок, чем рисковать стать жертвой обмана и потерять свои деньги", - рассказал руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Для подмены номера мошенники используют технологию передачи голоса через интернет, известную как IP-телефония (VoIP). Как объяснили в Роскачестве, с ее помощью можно совершать звонки, используя подключение к интернету, а не привычные телефонные сети. При этом благодаря доступности специализированного программного обеспечения, подменить отображаемый номер телефона стало просто - это возможно даже без глубоких технических знаний и серьезных финансовых вложений, сообщили эксперты. В основе VoIP лежит IP-адрес, который идентифицирует устройство в сети и используется для обмена данными, необходимыми для установления голосового соединения.

Наряду с привычными методами фишинга и социальной инженерии, звонки с зарубежных номеров могут скрывать в себе и другие опасности. Одним из ярких примеров является мошенническая схема, известная как "вангири", предостерегли в организации. Суть ее заключается в том, что злоумышленники намеренно совершают множество коротких звонков с незнакомых международных номеров, рассчитывая на естественное любопытство и желание потенциальной жертвы узнать, кто же пытался дозвониться. "Когда обманутый пользователь перезванивает на этот номер, он, как правило, попадает на платный сервис, а мошенники, используя либо живых операторов, либо автоматизированные системы на базе нейросетей (нейроботов), стремятся максимально долго удерживать жертву на линии, искусственно увеличивая ее расходы на звонок", - говорится в сообщении.