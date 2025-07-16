Эксперт Баранова: вакцинация от COVID-19 снизила риски аутоиммунных заболеваний

Сама коронавирусная инфекция повышает вероятность таких заболеваний, отметила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Вакцинация от COVID-19, согласно выводам исследования, статистически значимо снизила, а не повысила риски некоторых частых аутоиммунных заболеваний у детей на 23-27%. Об этом заявила ТАСС доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Ранее некоторые СМИ опубликовали новость о том, что прививка от коронавирусной инфекции повышает риск аутоиммунных заболеваний у детей на 23%. По словам Барановой, вышедшая в научном издании публикация и выводы, которые можно сделать после анализа приведенных данных, говорят совсем о другом.

"Данные статьи указывают, что вакцинация от COVID-19 статистически значимо снизила, а не повысила риски отдельных частых аутоиммунных заболеваний, в том числе псориаза и ювенильного артрита, по сравнению с доковидным периодом, причем на 23-27% в зависимости от группы. Но дело тут не в эффектах вакцины, а в том, что количество конкретных диагнозов аутоиммунных заболеваний от года к году спонтанно колеблется с большей амплитудой, чем эффект от вакцины", - сказала она.

Также, по ее словам, необходимо обратить внимание на абсолютный риск. "В группе вакцинированных риск вырос с 0,9% до 1,1%. То есть абсолютный риск увеличился на 0,2%. Такой рост намного меньше по своему влиянию на жизнь человека, чем Mis-C - синдром мультисистемного воспаления у детей и подростков, который угрожает жизни", - отметила она.

В своем исследовании авторы учли случаи болезни только в "довакцинный" период, когда диагноз ставили по тестам ПЦР, а сами случаи были редкими, потому что у малосимптомных и бессимптомных детей ПЦР тесты не делались из-за ошибочного тогда убеждения, что дети не болеют ковидом. Причем профессор Баранова напомнила, что сама коронавирусная инфекция повышает вероятность аутоиммунных заболеваний.

"Наконец, журнал, в котором опубликована статья, не входит в число крупных авторитетных научных изданий, поэтому сам факт публикации исследования именно в нем - еще один вопрос к качеству данных и выводов", - подытожила она.