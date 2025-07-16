Электроснабжения нет после непогоды

ИРКУТСК, 16 июля. /ТАСС/. Почти 2,5 тыс. человек остаются без света в Иркутской области после ливня с грозой и шквалистым ветром. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

"По состоянию на 06:00 (01:00 мск) 16 июля без электроснабжения остаются 2 населенных пункта в двух муниципальных образованиях (город Иркутск, Усольский район), 997 домов, в которых проживают 2 410 человек, из них 865 детей", - говорится в сообщении.

Как проинформировал в Telegram-канале губернатор Прибайкалья Игорь Кобзев, света также нет в поселке Луговский Мамско-Чуйского района. Всего отключения происходили в 12 населенных пунктах, без электричества оставались свыше 4 тыс. домов, в которых проживают более 21 тыс. человек. В ряде городов повалены деревья, опоры. Пострадавших среди населения нет, повреждений зданий и строений также нет.

Работают аварийные бригады. Ожидается, что электроснабжение восстановят к 15:00 (10:00 мск) среды.

Вечером во вторник в ряде районов Иркутской области прошел дождь с грозой и ветром с порывами до 16-20 м/с. По прогнозу синоптиков, в среду местами по региону вновь ожидаются ливни, грозы, град, порывы ветра до 20 м/с.