При строительстве корпуса будут использоваться быстровозводимые модульные конструкции, сообщила министр здравоохранения региона Мария Шалягина

УЛЬЯНОВСК, 16 июля. /ТАСС/. Порядка 570 млн рублей будет направлено на строительство нового приемного отделения в Ульяновском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи им. Е. М. Чучкалова. Об этом сообщила ТАСС министр здравоохранения региона Мария Шалягина.

"Возвести объект планируется благодаря нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь". На эти цели потребуется порядка 570 млн рублей", - отметила она.

Здание, где располагается сейчас приемное отделение медучреждения, построено в 1986 году по типовому проекту родильного дома. Сейчас под него приспособлены помещения с узкими коридорами. Это не позволяет разделить потоки поступающих больных и обеспечить комфортное пребывание посетителей. При этом нагрузка на отделение составляет более 100 человек в сутки.

На первом этаже нового приемного отделения планируется разместить реанимационный блок и противошоковую палату для проведения экстренных операций. Кроме того, здесь будут оборудованы рентген-кабинет, смотровой и лабораторный кабинет, зона для ожидания приема врача и кабинет для инфекционных больных.

По словам министра, при строительстве нового корпуса будут использоваться быстровозводимые модульные конструкции. "Новое приемное отделение позволит разграничить потоки пациентов и создать более комфортные условия для работы медицинского персонала и пациентов", - уточнила она.