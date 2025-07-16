Как отметил губернатор Магаданской области Сергей Носов, также силы и средства дорожных служб привлечены для восстановительных работ у мостового перехода через реку Чай-Урья автодороги Палатка - Кулу - Нексикан

МАГАДАН, 16 июля. /ТАСС/. Специалисты и тяжелая техника направлены для восстановления движения на федеральной трассе "Колыма". Также средства привлечены для восстановления моста через реку Чай-Урья автодороги Палатка - Кулу - Нексикан, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Ранее в Сусуманском округе объявили экстренное предупреждение из-за угрозы паводка. В пожарно-спасательном центре писали, что есть угроза разрушения дамбы.

"Специалисты и тяжелая техника направлены для скорейшего восстановления движения по федеральной трассе "Колыма" в районе ручья Амбардах на границе Сусуманского и Ягоднинского округов. Также силы и средства дорожных служб привлечены для восстановительных работ у мостового перехода через реку Чай-Урья автодороги Палатка - Кулу - Нексикан", - отметил глава региона.

Он добавил, что коммунальные системы в Сусумане работают в штатном режиме. Ситуация находится под личным контролем Носова.

"Поручил профильному заместителю и министерству транспорта при необходимости обеспечить дополнительные авиарейсы в округ, задействовать вертолеты "Авиации Колымы", - добавил губернатор.