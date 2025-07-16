Отмечается, что 17 июля с 00:01 мск и до окончания мероприятия на Зубовской улице и на Большой Пироговской улице будет запрещена парковка

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Схема движения транспорта в Москве изменится 19 июля в связи с проведением фестиваля "Олимпийская Москва". Ограничения коснутся ряда центральных улиц города, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение перекроют 19 июля с 00:01 до 17:00 мск на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы), на Большой Пироговской улице (от улицы Еланского до Зубовской улицы) и Баррикадной улице (от дома 2/1, стр. 1 по Баррикадной улице до Садового кольца). 19 июля с 10:00 до 17:00 мск на Садовом кольце, Зубовской улице (от Дашкова переулка до Садового кольца)", - говорится в сообщении.

Кроме того, 18 июля с 00:01 до 23:59 мск и 20 июля с 00:01 до 06:00 мск движение по одной полосе перекроют на участках Зубовской, Большой Пироговской и Баррикадной улицах.

Отмечается, что 17 июля с 00:01 мск и до окончания мероприятия на Зубовской улице (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы) и на Большой Пироговской улице (от улицы Еланского до Зубовской улицы) будет запрещена парковка.