За 2024 год на площадках Московского кинокластера было снято около 120 проектов, что в 2,5 раза больше, чем в 2023 году, отметил мэр столицы Сергей Собянин

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Количество компаний в секторе креативных индустрий в Москве выросло до 113 тыс. за последние пять лет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"За последние пять лет количество организаций и индивидуальных предпринимателей в этой сфере выросло на 11,7% и превысило уже 113 тыс.. Соответственно, все больше москвичей находят себя в творческих профессиях. Стабильно растет и выручка компаний: в прошлом году сектор креативных индустрий заработал на 103,8% больше, чем в 2019 году - 6,7 трлн рублей", - написал мэр.

За прошлый год на площадках Московского кинокластера было снято около 120 проектов, что в 2,5 раза больше, чем в 2023 г. Кроме того, в столичной индустрии IT и видеоигр на сегодняшний день функционируют более 33 тыс. организаций. Общая годовая выручка в прошлом году превысила 3,9 трлн рублей. "Параллельно мы оказываем поддержку профессионалам. <...> К настоящему моменту создано 60 пилотных версий игр в разных жанрах", - добавил мэр.

Он также подчеркнул, что издательской деятельностью в столице занимается порядка 12 тыс. организаций - 10,6% от всех компаний в сфере креативных индустрий. А общая годовая выручка в этой сфере в прошлом году составила порядка 349,1 млрд рублей.