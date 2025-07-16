В Москве 16 июля ожидаются гроза, град и сильный ветер

Горожан просят не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Сильные дождь и ветер, гроза и град ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в столице ожидаются кратковременный дождь, местами сильный, гроза, в отдельных районах град, усиление ветра при грозе с порывами до 17 м/с. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.