Россияне рассказали, как заботятся о своем здоровье

По данным опроса соцсети "Одноклассники", проектов Новости Mail и Здоровье Mail, 77% респондентов регулярно занимаются спортом для поддержания общего состояния

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Российские пользователи рассказали, как заботятся о своем здоровье и откуда получают информацию о здоровом образе жизни. Об этом свидетельствуют результаты опроса соцсети "Одноклассники", проектов Новости Mail и Здоровье Mail.

Согласно исследованию, почти половина - 48% - россиян регулярно уделяют внимание физическому и ментальному состоянию, 32% делают это время от времени. Еще 13% редко занимаются вопросами здоровья, а меньшинство (7%) совсем не обращает внимания на этот аспект.

Для поддержания здоровья россияне стараются избегать вредных привычек и следить за питанием (61% и 55%). Опрошенные также отметили роль регулярной физической активности (45%), соблюдения режима сна (42%), профилактических медосмотров (41 %), приема витаминов (38%).

Среди способов укрепления ментального здоровья респонденты чаще всего указывали регулярный отдых и отсутствие перегрузок, общение с близкими, хобби, налаженный распорядок дня.

Что касается спортивных активностей, многие (77%) делают это ради поддержания общего здоровья. Каждому третьему тренировки приносят удовольствие или позволяют поддерживать режим и самодисциплину.

Консультироваться с врачами предпочитает почти половина (49%) респондентов, но большинство (70%) получают информацию о здоровье и образе жизни из интернета. В частности, контент от блогеров и экспертов в соцсетях смотрят 43%.

В опросе приняли участие более 12 тыс. респондентов из более чем 50 регионов России.