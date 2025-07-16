С момента запуска программы на учет по беременности встали почти 6 тыс. пациенток, каждая пятая из которых имела пониженный показатель АМГ, отметила заммэра столицы Анастасия Ракова

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Более 220 тыс. женщин в Москве приняли участие в проекте по поддержке репродуктивного здоровья "Стану мамой" за десять месяцев. Об этом журналистам сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

В рамках проекта женщины могут бесплатно сдать анализ на антимюллеров гормон (АМГ), оценить репродуктивный потенциал и при необходимости воспользоваться современными вспомогательными технологиями, в числе которых криоконсервация яйцеклеток и эмбрионов.

"Десять месяцев назад мы запустили программу "Стану мамой", чтобы помочь москвичкам сохранить репродуктивное здоровье и с уверенностью подходить к вопросам материнства. Участницы, например, могут увидеть, что по определенным показаниям откладывать беременность нежелательно. За это время уже более 220 тысяч женщин воспользовались возможностью пройти тест на фертильность и оценить свой репродуктивный потенциал", - рассказала Ракова.

По ее словам, программа способствует тому, чтобы москвички задумываются о своем репродуктивном здоровье. С момента ее запуска на учет по беременности встали почти 6 тыс. пациенток, каждая пятая из которых имела пониженный показатель АМГ. Кроме того, почти 300 участниц бесплатно воспользовались программой криоконсервации и заморозили свой генетический материал.

Программа "Стану мамой" была запущена в сентябре 2024 года. Она ориентирована на женщин от 18 лет (при наличии медицинских показаний) и на москвичек в возрасте от 25 до 39 лет. Ключевая задача - помочь вовремя узнать о своих репродуктивных возможностях, грамотно спланировать беременность и при необходимости воспользоваться современными технологиями. Одним из этапов проекта является анализ крови на АМГ. Этот тест позволяет определить, насколько высока фертильность женщины и сколько яйцеклеток у нее есть.