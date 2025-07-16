Увеличение пассажиропотока стало прямым следствием масштабной программы модернизации трамвайной сети, отметили в пресс-службе столичного транспортного комплекса правительства

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Количество поездок на трамваях в Москве с начала года превысило 100 млн, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе транспортного комплекса правительства Москвы.

"С начала 2025 года в столичных трамваях пассажиры совершили более 100 млн поездок, что на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с 2021 годом количество поездок выросло почти на 40%. Этот значительный рост свидетельствует о растущей популярности трамваев в качестве удобного и надежного вида городского транспорта", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что увеличение пассажиропотока стало прямым следствием масштабной программы модернизации трамвайной сети. Открыт новый участок на улице Сергия Радонежского, обустроены удобные пересадки на другие виды транспорта, обновлены и отделены от автомобильных дорог существующие пути, обустроены удобные платформы на остановках и закуплены современные и комфортные вагоны с полностью низким полом.

"Рост популярности трамвая - это прямое следствие масштабной программы модернизации, которая реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Мы видим, что все больше пассажиров выбирают трамваи как удобную и экологичную альтернативу другим видам транспорта. Новые комфортабельные вагоны и обновленная инфраструктура привлекают все больше пассажиров", - добавил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, слова которого приводит пресс-служба.

Трамвайная сеть Москвы

Всего в столице действуют 35 маршрутов, пассажиры которых ежедневно по будням совершают порядка 750 тыс. поездок. Среди наиболее популярных маршрутов №17 "Медведково - Останкино", на нем в среднем в рабочий день пассажиры совершают свыше 53 тыс. поездок, №6 "Братцево - метро Сокол" (более 40 тыс. поездок) и №12 "Восточное Измайлово - МЦК Дубровка" (больше 37 тыс. поездок).

"Программа модернизации трамвайной системы продолжается - в ближайшие годы планируется дальнейшее расширение маршрутной сети и обновление подвижного состава. Это позволит сделать трамвай еще более привлекательным и востребованным видом транспорта для жителей и гостей столицы", - анонсировали в транспортном комплексе.

Там уточнили, что в сентябре 2024 года была открыта трамвайная линия на улице Сергия Радонежского, что позволило организовать новый маршрут трамвая №2 от 3-й Владимирской улицы по шоссе Энтузиастов до Курского вокзала. Интервал движения составляет 10 минут. Новый маршрут стал быстрой и доступной альтернативой другим видам транспорта. Более удобные и быстрые варианты ежедневных поездок получили порядка 700 тыс. жителей ЮВАО, ВАО и ЦАО. В том числе, свыше 300 тыс. жителей восточных районов города - Лефортово, Соколиная Гора, Перово - получили прямую транспортную связь с Курским вокзалом.

"Сегодня в столице продолжается строительство новой линии на проспекте Академика Сахарова от Комсомольской площади до Чистопрудного бульвара и восстановление трамвайной линии на Трифоновской улице от улицы Образцова до Рижского вокзала. Новые линии позволят создать удобные трамвайные маршруты и еще больше повысят популярность этого вида транспорта", - заключили в пресс-службе.