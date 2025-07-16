Глава региона Владимир Владимиров отметил, что в крае уже есть опыт создания подобной бесплатной горячей линии

СТАВРОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Краевой кол-центр по вопросам водоснабжения откроют в Ставропольском крае. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Владимиров.

"Поручил создать краевой кол-центр по вопросам водоснабжения. Задача кол-центра - обеспечить качественную обратную связь. Плановую работу по строительству и модернизации объектов водоснабжения во всех территориях в крае мы продолжаем. Но нужно, чтобы из любой точки Ставрополья люди могли быстро дозвониться и получить ответ на вопросы о воде", - написал Владимиров.

Глава региона напомнил, что в крае уже есть опыт создания подобной бесплатной горячей линии.

В июле на Ставрополье установилась жаркая и сухая погода. В минувшие сутки местами максимальная температура воздуха превышала 41 градус тепла. В крае участились ландшафтные пожары, из-за повышенной нагрузки на сети водоснабжения чаще стали происходить отключения водоснабжения.