В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что несовершеннолетние достигли 14-летнего возраста и приехали из других регионов в гости к родственникам

ТВЕРЬ, 16 июля. /ТАСС/. Административные дела будут возбуждены в отношении родителей подростков, которые вечером жгли цветы, возложенные к Вечному огню в городе Бологое Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

"В отношении их родителей будут составлены административные материалы по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних) с наложением административного штрафа", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе мониторинга социальных медиа сотрудниками полиции была выявлена публикация о группе подростков, которые в вечернее время лежали у подножия Вечного огня в городе Бологое. По словам очевидцев, одна девочка и несколько мальчиков подожгли цветы, возложенные к мемориалу. "По данному факту сотрудники отдела МВД России "Бологовский" провели проверку. Личности ребят установлены - все они не достигли 14-летнего возраста и приехали из других регионов в гости к родственникам", - пояснили в ведомстве.