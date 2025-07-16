СФ одобрил создание механизма помощи регионам в лечении тяжелобольных граждан

На эти цели будут выделяться дополнительные средства из федерального бюджета

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который предусматривает создание механизма финансовой помощи регионам РФ, которые самостоятельно не могут обеспечить лекарствами граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями.

Изменения вносятся в закон "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Предусмотрено создание специального механизма, который позволит выделять регионам из федерального бюджета дополнительные средства для обеспечения тяжелобольных граждан лекарствами, если субъект РФ не может самостоятельно выполнить свои обязательства в этой части.

Для этих целей закон также предлагает наделить правительство полномочиями по утверждению критериев, в соответствии с которыми будет устанавливаться тот факт, что регион не может выполнить указанные обязательства. Вместе с тем предусматривается, что кабмин также сможет утверждать порядок предоставления субъектам РФ средств, требуемых для обеспечения лекарствами тяжелобольных граждан.

В случае подписания документа президентом РФ новые нормы вступят в силу с 1 января 2026 года.