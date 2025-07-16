Председатель Социального фонда Сергей Чирков отметил, что сейчас ведомство прорабатывает вопрос организации карьерного консультирования в реабилитационных центрах, планируется также ввести профориентирование непосредственно в центрах СФР

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Социальный фонд России поможет участникам специальной военной операции (СВО) вернуться к трудовой деятельности через центры реабилитации. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Мы понимаем, что медицинская реабилитация - лишь первый, хотя и крайне важный этап. <...> Не менее значимым является вопрос профессиональной реабилитации и возвращения к трудовой деятельности. И в этом направлении мы уже начали работу. Наши реабилитационные центры могут стать "социальными лифтами" для участников СВО", - приводятся в сообщении слова председателя Социального фонда Сергея Чиркова.

Он отметил, что сейчас ведомство прорабатывает вопрос организации карьерного консультирования в реабилитационных центрах, планируется также ввести профориентирование непосредственно в центрах СФР.

"Мы последовательно реализуем стратегию создания в наших реабилитационных центрах системы "одного окна", где каждый участник СВО сможет получить полный комплекс необходимой поддержки", - добавил глава Соцфонда.

С начала 2025 года ветераны специальной военной операции могут пройти лечение в 12 центрах реабилитации Социального фонда.

Всего поступило 13 тыс. заявок, бойцы сами выбирают, в какое время хотят поехать. В настоящее время уже порядка 7 тыс. ребят прошли или еще проходят лечение с начала года.

В новость внесена правка (15:50 мск) — передается с исправлением в заголовке и лиде.