Совфед одобрил закон о перечне стратегически значимых лекарств

Перечень стратегически значимых лекарств, а также порядок и критерии его формирования будет утверждать кабмин

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о закреплении в законодательстве понятия стратегически значимых лекарственных средств.

Изменения внесены в закон "Об обращении лекарственных средств". Документ законодательно закрепляет понятие стратегически значимых лекарственных средств. Под этим термином будут пониматься лекарства, которые применяются для удовлетворения приоритетных потребностей здравоохранения по профилактике и лечению заболеваний, которые преобладают в структуре заболеваемости в России. В законе подчеркивается, что производство таких лекарств должно быть обеспечено на территории РФ.

Перечень стратегически значимых лекарств, а также порядок и критерии его формирования будет утверждать кабмин.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года.