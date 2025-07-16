СФ одобрил закон о регламенте применения клинических рекомендаций

Предусматривается, что такие рекомендации будут применяться в особом порядке, а их исполнение не будет обязательным

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который в том числе определяет порядок применения клинических рекомендаций.

Изменения внесены в закон "Об основах охраны здоровья граждан РФ". Нововведения касаются клинических рекомендаций - документов, которые в том числе содержат основанную на научных доказательствах информацию о профилактике, диагностике, лечении и реабилитации пациентов.

Предусматривается, что такие рекомендации будут применяться в особом порядке, а их исполнение не будет обязательным.

Также изменения внесены в закон "О биологической безопасности в РФ". Согласно действующим нормам, в России параллельно существуют два реестра. В первый заносятся данные о товарах, необходимых для обеспечения биологической безопасности населения, во второй - предприятия, которые обладают мощностями по производству таких товаров. Закон предусматривает создание одного общего реестра на базе двух существующих.