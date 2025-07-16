Шоу создано при поддержке Института развития интернета

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Стартовало новое тревел-шоу "Где снимали", из которого зрители смогут узнать, где непосредственно были сняты знаменитые отечественные фильмы и сериалы, а также познакомиться с интересными фактами об этих кинолокациях.

"Первый выпуск посвящен Калининграду, одним из его ведущих стал известный российский актер Артем Ткаченко ("Вампиры средней полосы", "Струны", "Sпарта", "Аванпост"), который сам родом из этого города. Вторым постоянным ведущим шоу является автор проекта, главный редактор портала "Кино-театр" Жан Просянов", - рассказали собеседники агентства.

Шоу создано при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"), оно стало продолжением интерактивного онлайн-проекта "Кинокарта России", где обозначены точные координаты мест съемок главных отечественных кинолент. Режиссером выступает оператор-постановщик, документалист, участник российских и международных фестивалей Евгений Дистерло.

Всего в шоу шесть выпусков, они будут выходить по одному эпизоду каждую неделю и, помимо Калининградской области, будут посвящены Москве, Санкт-Петербургу, Ивановской, Ярославской областям, а также Республике Саха (Якутия). Компанию Жану Просянову в качестве соведущих будут составлять известные российские актеры.