Вице-премьер отметила, что рождение ребенка - это семейные отношения, а не трудовые

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Рождение ребенка - это семейные, а не трудовые отношения, поэтому устанавливать заработную плату за рождение ребенка было бы неверным с идеологической точки зрения. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на правительственном часе в Госдуме, комментируя предложение устанавливать зарплату за рождение ребенка.

"Все-таки рождение ребенка - это семейные отношения, а не трудовые отношения. И устанавливать заработную плату за рождение ребенка - это в принципе идеологически не очень правильно, поскольку заработная плата - это установленные в соответствии с трудовым кодексом взаимоотношения работника и работодателя", - сказала она.