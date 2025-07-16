Пресс-служба администрации региона сообщила, что путь объединит Сольвычегодск и Вилегодский округ

АРХАНГЕЛЬСК, 16 июля. /ТАСС/. Новый межрайонный туристический маршрут, посвященный династии Строгановых, будет разработан на юге Архангельской области, сообщает пресс-служба администрации региона. Он объединит Сольвычегодск и Вилегодский округ.

"Виледь и Сольвычегодск объединит новый туристический маршрут, - указано в сообщении. - Детали во время рабочей поездки в Вилегодский округ министр культуры Архангельской области Оксана Светлова обсудила с руководителем Вилегодского краеведческого музея Ольгой Ильиной. На базе учреждения планируется разработать совместно с Сольвычегодским историко-художественным музеем туристический маршрут, посвященный наследию купеческой династии Строгановых".

Аникей (Аника) Строганов (1488 - 1570) был создателем солеваренной промышленности в Сольвычегодске и крупнейшим предпринимателем России XVI века. Семья Строгановых сыграла важную роль в развитии Вилегодского края. Первые земельные владения в этих местах, вероятно, появились еще при основателе промышленной империи Анике или его сыновьях. Уже к 1620 году семье принадлежали десятки деревень, где проживали крестьяне-половники. Также Виледь была важным поставщиком для сольвычегодских промыслов. Здесь выращивали лошадей для солеварен и ямской службы, производили лен, холсты, поставляли дрова и муку на Прокопьевскую ярмарку в Сольвычегодск.

В Вилегодском краеведческом музее создан раздел, посвященный вкладу местных крестьянских хозяйств в процветание империи. "Без ресурсов Виледи сольвычегодские предприятия Строгановых просто не смогли бы работать, - отметила директор музея Ольга Ильина, ее слова приводит пресс-служба. - Наш музей готов расширить имеющуюся экспозицию. Маршрут наглядно покажет экономические связи между городской резиденцией купцов и их сельскими владениями".

В Сольвычегодске туристы увидят памятники архитектуры XVI-XIX веков, включая Благовещенский собор с уникальными иконами строгановской школы. В Вилегодском музее акцент будет сделан на сельскохозяйственной основе предприятий династии.

Сольвычегодск впервые упоминается в 1492 году. В Сольвычегодске 32 объекта культурного наследия, в том числе памятники истории и архитектуры, собрание произведений искусства Строгановской школы. В коллекции историко-художественного музея города хранится более 10 тыс. предметов древнерусской живописи и декоративно-прикладного искусства. Сольвычегодск - один из самых маленьких городов современной России. Его население - около 2 тыс. человек.