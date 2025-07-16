В пресс-службе правительства региона сообщили, что отключения произошли в 3 городах и в более 170 населенных пунктах

ТАМБОВ, 16 июля. /ТАСС/. Около 50 тыс. жителей 3 городов и более 170 населенных пунктов Тамбовской области затронули отключения электроэнергии из-за непогоды. За два дня было зарегистрировано порядка 110 отключений, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В общей сложности за два дня в результате непогоды было зарегистрировано около 110 отключений электроэнергии, затронувших порядка 50 тыс. жителей в 3 городах и 176 населенных пунктах", - говорится в сообщении.

К устранению последствий непогоды подключились все ответственные службы региона. Территориальные сетевые организации проводят аварийно-восстановительные работы в оперативном режиме. Ситуация на контроле врио главы региона Евгения Первышова.

Ранее глава глава администрации Тамбова Максим Косенков сообщил, что шквалистый ветер с грозой и ливнем повалил порядка 200 деревьев. В течение трех суток их распилят и вывезут. Неблагоприятные погодные условия наблюдаются в Тамбовской области с 14 июля: периодически идет ливень с сильными порывами ветра. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, 16 июля в области ожидается гроза и порывы ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах возможен град.