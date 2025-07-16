На Ставрополье курсы повышения квалификации пройдут 500 педагогов из ЛНР

Преподаватели, в частности, изучат вопросы снижения бюрократической нагрузки на учителя, изменений в федеральных основных общеобразовательных программах

ПЯТИГОРСК, 16 июля. /ТАСС/. Порядка 500 педагогов Луганской Народной Республики пройдут обучение в Ставропольском крае в 2025 году. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора региона.

"Представители общего образования приступили к очному обучению, где рассмотрят задачи и направления деятельности на 2025-2026 учебный год, в том числе изучат вопросы снижения бюрократической нагрузки на учителя, изменений в федеральных основных общеобразовательных программах. На стажировочных площадках состоится обмен опытом", - говорится в сообщении.

Уточняется, что слушатели познакомятся с достопримечательностями Ставрополя.

"На протяжении уже четырех лет край принимает педагогических работников из Луганской Народной Республики. В 2025 году курсы повышения квалификации уже прошли более 300 человек, а всего в пять потоков - 500 педагогических работников и руководителей образовательных организаций из города Антрацита, Антрацитовского округа и города Стаханова", - приводятся в сообщении слова министра образования Ставропольского края Марии Смагиной.