Семье погибшего в ходе СВО тюменского бойца вручили золотую звезду Героя России

Губернатор региона Александр Моор отметил, что Альберт Тян проявил на поле боя силу духа, мужество и ответственность за людей

ТЮМЕНЬ, 16 июля. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области Александр Моор и врио командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Дмитрий Глушенков передали медаль "Золотая звезда" родственникам младшего лейтенанта, Героя России Альберта Тяна, погибшего в ходе спецоперации в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил в Telegram-канале Моор.

"Сегодня в Тюмени состоялась церемония вручения золотой звезды Героя России. Высшей государственной награды посмертно удостоен младший лейтенант Альберт Тян. Альберт прошел трудный жизненный путь, но на поле боя проявил главное - силу духа, мужество и ответственность за людей. Добровольно подписал контракт, участвовал в освобождении Авдеевки, Тоненького, Новоселовки, Украинска", - написал он.

Тян возглавлял штурмовые действия в Донецкой Народной Республике, был дважды ранен. "В критический момент, когда уже не мог двигаться, отдал бойцам приказ отступить и вызвал артиллерийский огонь на себя. <…> Подвиг младшего лейтенанта Тяна навсегда останется в истории Тюменской области. Он доказал, что героизм - это поступки", - добавил Моор. Также губернатор выразил соболезнования семье бойца.