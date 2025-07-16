Сотрудники территориального центра комплектования общались с ним на русском, а мужчина настаивал, чтобы они обращались к нему только на украинском языке

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Харькове не стали мобилизовать мужчину, обвинившего их в незнании украинского языка. Об этом сообщило издание "Страна", опубликовав видеозапись инцидента.

На кадрах видео видно, что мужчина потребовал, чтобы к нему обращались не на русском, а на украинском языке. Однако делать этого сотрудники ТЦК не стали: один из них заявил, что находится в Харькове, который, по его словаам, всегда был русскоязычным городом. Мужчина несколько раз повторил свое требование, после чего сотрудники ТЦК прекратили разговор и удалились.

На Украине с 2014 года проводится курс на открытое вытеснение русского языка. В 2019 году был принят закон, который значительно ограничил возможность использования в стране русского и языков национальных меньшинств. Власти на местах ввели полный запрет на русскоязычные произведения искусства, книги, фильмы, спектакли, песни, запрещают изучение русского языка в школах и вузах, а также требуют, чтобы школьники во время перемен общались только на украинском. При этом граждане страны продолжают широко использовать русский язык в повседневной жизни, что часто становится поводом для конфликтов.