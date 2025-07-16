Под Казанью построят учебно-тренировочный полигон для спасателей

Полигон намерены открыть в сентябре 2026 года

КАЗАНЬ, 16 июля. /ТАСС/. Учебно-тренировочный полигон для пожарных и спасателей планируют построить в Лаишевском районе Татарстана. Соглашение о его создании подписали глава республики Рустам Минниханов и руководитель МЧС России Александр Куренков, сообщили в пресс-службе главы Татарстана.

Полигон планируют открыть уже в сентябре 2026 года. Там хотят провести XVI Международный салон средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность - 2026". Это будет первый раз, когда форум пройдет не в Москве и Подмосковье.

"Салон "Комплексная безопасность" будет передвигаться по стране: первым городом, в котором мы будем проводить его в очередной раз, станет Казань в сентябре следующего года. Каждые два года мы планируем перемещаться по федеральным округам. Планы достаточно амбициозные, мы хотели бы, чтобы в каждом федеральном округе появились аналогичные полигоны с учетом географических особенностей и территориальных рисков", - приводит слова Куренкова пресс-служба.

Полигон расположится вблизи Казани - в Лаишевском районе, в 15 км от международного выставочного центра "Казань экспо", где проходят крупные мероприятия республиканского и федерального значения. Под строительство выбран участок площадью более 18 га рядом с селами Габишево и Песчаные Ковали.

Объект будет состоять из пяти кластеров: техногенной и пожарной безопасности, поисково-спасательных работ, а также спортивный и административно-бытовой. На новом полигоне пожарные и спасатели смогут отрабатывать тушение различных типов пожаров (в зданиях, на промышленных объектах, с легковоспламеняющимися жидкостями), ликвидацию химических аварий и утечек, спасение людей из-под завалов и в горной местности, а также тренироваться в условиях сильного задымления и на огневом симуляторе. На территории полигона также построят спортивный стадион с футбольным полем и площадками для проведения соревнований профессионального мастерства пожарных и спасателей.

"Татарстан - один из самых промышленно развитых регионов со множеством техногенных объектов. Для обеспечения безопасности нужны средства, а самое главное - обученные специалисты. Специальные модули станут хорошей возможностью для тренировки сотрудников МЧС России и предприятий", - отметил Минниханов.