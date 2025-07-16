Курское отделение РКК модернизировало машины для оказания первой помощи на месте ЧП

В пресс-службе Российского Красного креста сообщили, что в автомобилях установили дефибриллятор, электрокардиограф, пульсоксиметр и кислородный баллон

КУРСК, 16 июля. /ТАСС/. Курское отделение Российского Красного креста (РКК) оснастило два санитарных автомобиля так, чтобы оказывать пострадавшим первую помощь на месте происшествия. В машинах установлены дефибриллятор, электрокардиограф, пульсоксиметр и кислородный баллон объемом не менее 10 л, сообщили в пресс-службе РКК.

"Курское региональное отделение Российского Красного Креста модернизировало два санитарных автомобиля по стандартам Министерства здравоохранения РФ до уровня скорой медицинской помощи класса Б. Теперь они могут использоваться не только для транспортировки пациентов, но и для оказания первой помощи на месте происшествия. <…> В частности, в автомобили установили дефибриллятор, электрокардиограф, пульсоксиметр, кислородный баллон объемом не менее десяти литров, а также укладки для оказания доврачебной и врачебной помощи", - говорится в сообщении.

Была также усовершенствована система носилок, добавлены средства иммобилизации, усилено климатическое и навигационное оборудование, все это позволит сотрудникам оказывать помощь при ухудшении состояния пациента в пути или до прибытия экстренных служб, сообщили в пресс-службе РКК.

Отмечается, что ранее автомобили применялись для эвакуации и перевозки маломобильных пациентов, а также проведения профилактических осмотров в рамках гуманитарных выездов сотрудников РКК по отдаленным населенным пунктам области.

"Сейчас оба автомобиля являются важной частью мобильной инфраструктуры оказания помощи Российского Красного Креста. Помимо выездной работы обе машины используются для специализированной подготовки волонтеров и отработки навыков реагирования на ЧС. Кроме того, машины задействованы в образовательных мероприятиях регионального отделения: сотрудники проводят мини-экскурсии, дают возможность познакомиться с настоящим медицинским оборудованием и рассказывают о том, как оно помогает спасать жизни", - добавили в пресс-службе.