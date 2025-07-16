Пушилин освободил от должности детского омбудсмена ДНР Федоренко

Женщина занимала этот пост с декабря 2024 года

ДОНЕЦК, 16 июля. /ТАСС/. Элеонора Федоренко освобождена от должности уполномоченного по правам ребенка в ДНР, следует из указа №555 главы республики Дениса Пушилина.

"Освободить Федоренко Элеонору Михайловну от должности уполномоченного по правам ребенка в ДНР. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - сказано в документе, который подписан 16 июля.

Федоренко с сентября 2017 года была советником главы республики по правам ребенка. После вступления региона в состав Российской Федерации был принят закон "Об уполномоченном по правам ребенка в ДНР". В декабре 2024 года эту должность заняла Федоренко.