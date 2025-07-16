В Тамбовской области открылось отделение Российского исторического общества

Оно будет работать на базе Державинского университета

ТАМБОВ, 16 июля. /ТАСС/. Региональное отделение Российского исторического общества начало работу в Тамбовской области на базе Державинского университета. 16 июля состоялось первое заседание реготделения, передает корреспондент ТАСС.

"Главная цель, которую реализует Российское историческое общество, это широкое историческое просвещение. Поэтому, с одной стороны, объединяя историческое сообщество в регионах, мы актуализируем повестку, выделяя в ней самое главное. С другой стороны - участие ученых из региона в общероссийских мероприятиях с созданием отделения станет более системным. Мы готовы помогать в том, чтобы наиболее значимые вопросы поднимались на общероссийском уровне", - заявил журналистам председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда "История Отечества", доктор исторических наук Руслан Гагкуев.

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов отметил, что работа в области исторического образования, просвещения молодежи и сохранения исторической памяти с созданием реготделения выйдет на новый уровень.

"На недавней встрече с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным я говорил о плане возрождения тамбовских усадеб. Хочу пригласить историческое сообщество области - историков, архивистов, работников музеев, археологов и других - к открытому диалогу. Надеюсь, с помощью регионального совета Российского исторического общества мы найдем много тем и направлений для совместной работы", - сказал Евгений Первышов.

В ходе первого заседания тамбовского отделения РИО был избран председатель совета. Им стал врио вице-губернатора Николай Федосеенков. По его словам, реготделению предстоит не только сформировать новые смыслы, но и чувство сопричастности людей к истории региона. "Надо вспомнить, что уроженец Бондарского района красноармеец Георгий Попов в Маньчжурии фактически повторил подвиг Александра Матросова, закрыв собой амбразуру вражеского дзота, чтобы спасти товарищей. И это важно, чтобы имена наших героев звучали, чтобы и нынешнее, и будущее поколение испытывали чувство гордости за тех земляков, которые жили с ними на одной земле, иногда в одном селе, чтобы они помнили тот подвиг, который был совершен", - сказал Федосеенков.

Ассоциация "Российское историческое общество" - научная общественная организация, основанная 20 июня 2012 года. В настоящий момент ее участниками являются более 170 организаций по всей стране, в числе которых вузы, музеи, архивы, а также около тысячи физических лиц. Региональные отделения РИО открыты в 70 субъектах России и за рубежом.