Центр "Полярная звезда" сможет ежегодно принимать более 5,2 тыс. человек

ЯКУТСК, 16 июля. /ТАСС/. Круглогодичный детский лагерь "Полярная звезда" в Якутии намерены ввести в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

"Полярная Звезда" станет одним из самых современных и технологически оснащенных детских центров в стране и сможет ежегодно принимать более 5,2 тыс. детей. Общая площадь зданий комплекса превысит 12,3 тыс. кв. м. На сегодняшний день завершены основные работы по прокладке инженерных сетей в шести корпусах, ведется внутренняя отделка, производятся работы по устройству фасадной системы комплексного здания. Проект будет введен в эксплуатацию в 2026 году", - сказано в сообщении.

Отмечается, что проект реализуется на территории туристического кластера "Северная Мозаика". Его строительство ведется в рамках мастер-плана развития столицы региона с использованием средств Единой президентской субсидии Минвостокразвития России. Инвестиционный проект реализуется в статусе резидента территории опережающего развития "Якутия" по соглашению с КРДВ.

Новый детский центр будет включать в себя четыре спальных корпуса, а также административный, образовательный, спортивный и медицинский блоки. В состав технологического кластера "Полярной звезды" войдут лаборатории 3D-технологий, робототехники, нанотехнологий, промышленного дизайна и программирования, а также центр профессиональных компетенций.

В пресс-службе уточнили, что спортивная инфраструктура представлена универсальным залом, залом боевых искусств, открытыми футбольным и волейбольным полями, военно-спортивным городком, банным комплексом и тиром. В образовательный кластер войдут трансформируемый учебный зал, центр профориентации, медиацентр, видеостудия и классы иностранных языков. Медицинский кластер будет оснащен кабинетом стоматолога, соляной пещерой, кабинетом терапевта, фитоцентром и банным комплексом.