Первые портреты победителей 2025 года появятся на фасадах уже в августе, отметили в пресс-службе

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Информационные портреты о победителях первой национальной премии Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Страну меняют люди" появятся на экранах медиахолдинга МАЕР по всей стране в течение года. Первые изображения можно будет увидеть на фасадах уже в августе, сообщили в пресс-службе АСИ.

"Тысяча лауреатов национальной премии "Страну меняют люди" появятся на медиафасадах МАЕР. В течение года информация о лидерах будет транслироваться на экранах медиахолдинга МАЕР по всей стране. Первые портреты победителей 2025 года появятся на фасадах уже в августе", - говорится в сообщении.

В АСИ напомнили, что МАЕР выступает главным коммуникационным партнером премии. Кроме того, в пресс-службе отметили, что в 2025 году информационную кампанию "Страну меняют люди" увидят более 27,6 млн человек по всей России, а общее число просмотров превысит 3,2 млрд. Так, в этом году география проекта охватит уже более 30 городов. "История каждого лауреата - это частица нашей общей истории успеха, ведь каждый <...> из них меняет жизни людей к лучшему, а все они - меняют нашу страну и делают ее сильной, современной и успешной. Поэтому медиахолдинг МАЕР использует все свои возможности, чтобы рассказать своей многомиллионной аудитории о лидерах проекта "Страну меняют люди" и вдохновить на новые достижения", - приводятся в сообщении слова владельца и генерального директора медиахолдинга МАЕР Константина Майора.

По словам генерального директора АСИ Светланы Чупшевой, опыт победителей премии способен вдохновлять и выступает примером для других граждан, готовых предложить свои проекты. "Благодаря партнерству с МАЕР миллионы россиян увидят, какие яркие проекты реализуют их земляки и как они уже изменили жизнь горожан. Это истории реальных людей - инноваторов, волонтеров, предпринимателей, - чьи инициативы поддерживает АСИ. Их пример особенно важен сегодня, когда Россия как никогда нуждается в лидерах изменений - активных, деятельных людях, видящих свое призвание в развитии Отечества", - цитирует ее слова пресс-служба.

О премии

Первая национальная премия "Страну меняют люди" прошла по поручению президента РФ Владимира Путина. Организаторами выступило АСИ совместно с Фондом Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ, Министерства обороны Российской Федерации, Фонда "Защитники Отечества" и АНО "Россия - страна возможностей".