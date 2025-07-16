В КБР экстренные службы ликвидируют последствия непогоды

На месте также работают бригады энергетиков "Россети-Северный Кавказ"

НАЛЬЧИК, 16 июля. /ТАСС/. Экстренные службы ликвидируют последствия непогоды в столице Кабардино-Балкарии (КБР). Из-за сильных осадков повалило деревья, несколько машин упали в траншеи на ремонтируемых улицах, передает корреспондент ТАСС.

Около 15:00 (мск) на столицу региона обрушились сильные осадки и ветер. В результате чего на некоторых улицах повалило деревья, а несколько машин упали в траншеи на участках улиц, где проводится капитальный ремонт.

"На ул. Кешокова прямо возле нашего дома в яму для канализации упала машина. Скорее всего, транспорт испорчен", - рассказали ТАСС очевидцы.

В ГУ МЧС по республике сообщили ТАСС, что погибших и пострадавших нет. Местами есть обрывы линий электропередачи. "В результате прохождения комплекса неблагоприятных метеорологических явлений на территории республики прошли сильные ливневые дожди в сочетании с грозой и шквалистым ветром. В результате порывов ветра имеются локальные отключения света, повалены деревья", - рассказали в ведомстве.

Спасатели и муниципальные службы ликвидируют последствия непогоды. На месте также работают бригады энергетиков "Россети-Северный Кавказ".