Город отметит свой юбилей в 2027 году

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Федеральная субсидия в размере 134,6 млн рублей выделена на благоустройство туристического центра Великого Устюга к его 880-летию, которое будет отмечаться в 2027 году. Предстоящий юбилей, а также 880-летие Вологды и 250-летие Череповца в 2027 году станут драйверами развития региона и обеспечат рост турпотока, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе прошедшей в Москве встречи с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым.

"В рамках подготовки к юбилею Великого Устюга ведется комплексное развитие территории. На 2026 год для обустройства туристского центра города выделена субсидия в размере 134,6 млн рублей в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", - сообщила пресс-служба правительства РФ.

Как отметил вице-премьер, работа каждого региона по развитию туризма и их участие в нацпроекте "Туризм и гостеприимство" приближает достижение цели, поставленной президентом России Владимиром Путиным, - к 2030 году увеличить турпоток в стране до 140 млн человек, а Вологодская область традиционно является привлекательной для путешественников.

Губернатор добавил, что регион обладает колоссальным туристическим потенциалом. "Стремимся сделать Великий Устюг флагманом туристического развития России. Для этого реализуем здесь масштабный инвестиционный проект по созданию особой экономической зоны туристско-рекреационного типа, которая позволит увеличить количество туристов. <…> Работаем системно и с прицелом на будущее - укрепляем инвестиционную и туристическую привлекательность региона, привлекая внимание к нашему богатому культурному наследию", - привела пресс-служба слова Филимонова.

Стороны обсудили развитие образования, науки и спорта. По словам вице-премьера, Вологодская область активно использует государственные меры поддержки для развития научно-образовательной сферы. В Череповецком госуниверситете создана передовая инженерная школа, в регионе открыты "Кванториумы" и "IТ-кубы", развивается инфраструктура образовательных учреждений, в том числе запланирован капитальный ремонт зданий. В рамках проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети" в области созданы 13 кластеров по 12 отраслям. Чернышенко рекомендовал правительству региона совместно с вузами подготовить заявки и принять участие в конкурсе программы "Приоритет-2030" и в очередном отборе проектов по созданию современных кампусов.

В регионе 63,8% населения систематически занимаются спортом и физкультурой. "Спорт должен быть массовым, доступным и близким каждому - в районе, в школе, во дворе. Для этого обновляем спортивную инфраструктуру, открываем физкультурные залы и ФОКи, закупаем инвентарь и расширяем программы подготовки кадров. Как итог - в 2024 году Вологодская область заняла девятое место в России и первое место в СЗФО по вовлечению населения в спорт", - сказал губернатор.