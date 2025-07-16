В пресс-службе ГУ МЧС России по региону сообщили, что такая погода ожидается с 16 по 18 июля

МАХАЧКАЛА, 16 июля. /ТАСС/. Сильные дожди с усилением ветра до 20 м/с, грозой и градом ожидаются в Дагестане в ближайшие несколько дней. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

"От Дагестанского ЦГМС поступило предупреждение о том, что в период с 16 по 18 июля по районам Дагестана ожидаются сильные дожди, ливни, в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20 м/с", - говорится в сообщении.

Экстренные службы рекомендуют не находиться поблизости с рекламными щитами и шаткими конструкциями, не укрываться под деревьями, парковать машину подальше деревьев и линий электропередачи.