Участники мероприятия также познакомятся с северной кухней и российскими винами

СЫКТЫВКАР, 16 июля. /ТАСС/. Фестиваль воздухоплавания "Живой воздух" возрожден в Республике Коми после шести лет перерыва, он проходит с 16 по 20 июля в Финно-угорском этнопарке, расположенном в селе Ыб. В 2025 году фестиваль мультиформатный, помимо катания на аэростатах гости смогут познакомиться с северной кухней и российскими винами, а главным гостем станет российская рок-группа "Три дня дождя", сообщили журналистам организаторы.

"Всего прибыли 10 экипажей пилотов с 11 аэростатами - представители города Кунгура Пермского края - это одна из столиц воздухоплавания в России, экипажи из Нижнего Новгорода, Йошкар-Олы, Набережных Челнов, Екатеринбурга", - рассказал российский пилот Игорь Вертипрахов.

С учетом погодных условий и сезона белых ночей пилоты планируют запускать аэростаты примерно с 2 часов ночи и до 7 утра, а затем вечером с 19 до 22 часов, до захода солнца. Все билеты уже раскуплены. "С учетом столь повышенного интереса людей экипажи смогут днем 19 и 20 июля выставить корзины, разложить аэростаты, показывать и рассказывать о них людям, гости смогут все увидеть, потрогать, зажечь горелку - пламя длиной от 3 до 5 м.", - рассказал пилот.

Как отметил гендиректор "Агентства по развитию туризма и продвижению Республики Коми" Александр Терентьев, в этом году подготовили дополнительные парковочные места, а дорогу от федеральной трассы "Вятка" до этнопарка - отремонтировали. Ожидается не менее 15 тыс. гостей.

Вино и шары

Организована насыщенная деловая часть фестиваля - 18 и 19 июля в этнопарке по инициативе Минсельхоза России и правительства Коми пройдет первая всероссийская конференция по развитию сельского туризма. Представители регионов от Карелии до Камчатки обсудят вопросы развития сельского туризма, обменяются опытом.

"В сотрудничестве с Роскачеством состоится и первый Винный фестиваль - по сути впервые на Северо-Западе России в таком формате. Жителей и гостей республики познакомят с российскими винными домами, которые сегодня конкурируют с лучшими виноделами мира. Это про культуру употребления напитков лучшего мирового качества. Подготовлена деловая программа для рестораторов и для жителей о традициях виноделия", - рассказала первый замминистра сельского хозяйства и потребительского рынка Надежда Усова.

Директор компании "Музмир" Сергей Лебедев отметил, что фестиваль не отличается по уровню от крупных федеральных проектов. "Сама площадка в этнопарке уникальная, даже если соберется одновременно более 10-15 тыс. зрителей, всем будет отлично видно и слышно. 19-20 июля проходит финал всероссийского VK Festa в Москве и все лучшие исполнители там, но у нас чудом получилось договориться с группой "Три дня дождя", на которую к нам приедут слушатели даже из других регионов", - рассказал Лебедев.

Все дни фестиваля будут проходить выступления местных коллективов. По сложившейся традиции жители села Ыб при наличии отметки о прописке в паспорте смогут посетить этнопарк бесплатно. Для остальных цена на билет составит от 450 до 1,5 тыс. рублей в заключительный день.