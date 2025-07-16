В Петербурге расширяют проект по сбору и переработке текстиля

Пресс-служба администрации города сообщила, что в 2025 году планируется установит более 1 тыс. контейнеров для сбора одежды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Проект по сбору и переработке текстиля расширяют в Санкт-Петербурге. В 2025 году планируется установить более 1 тыс. контейнеров для сбора одежды, сообщила пресс-служба администрации города.

"Невский экологический оператор продолжает масштабное расширение программы по сбору и переработке текстильных изделий во всех районах Санкт-Петербурга. В 2025 году в городе планируется установить 1 048 специальных контейнеров для сбора старой одежды", - говорится в сообщении.

Проект будет расширен на все районы города. Новым этапом стал Калининский район, где будет установлено 80 новых боксов для сбора одежды и других текстильных изделий. До этого программа была реализована в Выборгском и Приморском районах Петербурга. Отмечается, что жители других районов неоднократно обращались с просьбой установить контейнеры и по другим адресам. Следующие районы Петербурга будут подключаться к программе поэтапно.

"Развитие новых проектов по переработке отходов - важный шаг к выполнению поручения президента России по построению экономики замкнутого цикла. <…> Первые результаты показали, что петербуржцы активно поддерживают инициативу - с марта 2024 года жители пилотных районов сдали почти 280 тонн текстиля на переработку, а теперь количество контейнеров увеличится в пять раз", - приводит пресс-служба слова вице-губернатора города Алексея Корабельникова.

Собранные вещи отвезут в сортировочный центр в Петербурге. Одежда в хорошем состоянии будет направлена на благотворительность, остальные вещи доставят в Ивановскую область на переработку. На ткацких фабриках будет создано регенерированное волокно. При смешивании такого волокна с другими компонентами получается пряжа, из которой производятся рабочие перчатки и ветошь для промышленных и производственных предприятий.