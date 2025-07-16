В региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщили, что такие погодные условия ожидаются 16 и 17 июля

КРАСНОДАР, 16 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение о формировании смерчей над Черным морем в течение среды и четверга объявлено на участке от Джубги до Магри, сообщается в Telegram-канале регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

"В период с 17:00 до 19:00 и до конца суток 16 июля, а также в течение суток 17 июля 2025 года на Черноморском побережье на участке от Джубги до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении. Уточняется, что ситуация может быть отнесена к категории опасных явлений, объявлено штормовое предупреждение.

В Краснодарском крае в связи с сильной жарой действует режим чрезвычайной пожароопасности, пребывание в лесах региона ограничено, температура воздуха может достигать 40 градусов.