В администрации региона отметили, что рассматривается вариант размещения станций без выделения земельного участка

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Власти Запорожской области до конца 2025 года панируют установить в регионе как минимум 20 станций для зарядки электромобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации региона.

"В Министерстве промышленности и торговли Запорожской области состоялось совещание, посвященное развитию инфраструктуры для электромобилей. Ключевой задачей является установка в регионе 20 новых зарядных комплексов, в том числе как минимум трех станций быстрой зарядки, до конца текущего года", - говорится в сообщении.

Рассматривается вариант размещения станций без выделения земельного участка, что должно укорить процесс запуска.