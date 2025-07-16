В 2025 году филиал Российского института театрального искусства планирует набрать группы по двум направлениям

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Первый на Дальнем Востоке филиал Российского института театрального искусства (ГИТИС) в Благовещенске примет 20 студентов: 10 человек поступят на бюджетные и еще 10 - на внебюджетные места. Об этом сообщил журналистам ректор Российского института театрального искусства - ГИТИСа Григорий Заславский.

Филиал ГИТИСа будет расположен в здании Дома народного творчества в Благовещенске. В 2025 году планируется набрать группы по двум направлениям: "Продюсер исполнительских искусств" (мастерская Сергея Горошкова) и "Звукорежиссура" (мастерская Станислава Шевцова). 25 июля состоится церемония открытия, где объявят имена первых поступивших студентов.

"Я счастлив, что нам достался Благовещенск. Это первый филиал в России, вообще наш первый официальный филиал, который лицензирован, открыт по всем правилам. <…> Если мы говорим про филиал в Благовещенске, то это пять бюджетных мест на продюсирование, пять бюджетных мест на звукорежиссуру, по пять мест внебюджетных и там, и там по решению Минобрнауки РФ", - сказал Заславский.

Заведующий кафедрой продюсерства и менеджмента исполнительских искусств ГИТИСа Андрей Борисов отметил, что уровень образования в филиале в Благовещенске будет на уровне Москвы - все именитые мастера будут работать со студентами как по видеосвязи, так и очно. Об этом же сообщил заведующий кафедрой звукорежиссуры ГИТИСа Станислав Шевцов, уточнив, что в филиал на направление "Звукорежиссура" подана 21 заявка на бюджет и 7 заявок на платное отделение.

В 2022 году президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, сообщил, что филиалы Российского института театрального искусства - ГИТИСа, Всероссийского государственного института кинематографии и Театрального института им. Бориса Щукина будут открыты на Дальнем Востоке для подготовки работников культуры и искусства.