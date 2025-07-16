Для жителей Саратова и Энгельса создали карту с точками доступа к бесплатному Wi-Fi

В министерстве цифрового развития Саратовской области сообщили, что созданная карта будет регулярно обновляться

САРАТОВ, 16 июля. /ТАСС/. Карта с точками доступа к бесплатному Wi-Fi создана для жителей Саратова и Энгельса. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития региона.

"Предварительный список подготовило министерство цифрового развития совместно с провайдерами. Для удобства все точки отмечены на карте, которая доступна для скачивания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что зону покрытия бесплатным Wi-Fi планируется расширять. Созданная карта будет регулярно обновляться.

Ранее в регионе вводились временные ограничения мобильного интернета для обеспечения безопасности во время угрозы атаки БПЛА. Для снижения неудобств жителей губернатор Роман Бусаргин поручил составить карту с функционирующими точками доступа и сформировать предложения по расширению сети уличных точек с бесплатным Wi-Fi.